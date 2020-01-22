200 ألف ريال مكافأة لكل لاعب من «الأخضر» الأولمبي

ماجد محمد(صدى):

أعلن ‏الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، عن مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي بعد تأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان ” الفيصل ” ، قد هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة تأهل المنتخب الوطني تحت 23 عاماً لكرة القدم لدورة الألعاب العالمية ” طوكيو 2020 “، بعد الوصول إلى المباراة النهائية بكأس آسيا تحت 23 عامًا.