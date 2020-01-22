وظائف شاغرة في طيران أديل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة طيران أديل، عن وظائف شاغرة للرجال شاغرة، للعمل في الشركة في الرياض والدمام، بمسمى (طاقم طائرة Cabin Crew).

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال)، وشهادة الثانوية العامة، الحد الأدنى للعمر 23 سنة، الحد الأقصى للعمر 29 سنة، الحد الأدنى للطول 165 سم.

بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا. أي لغة إضافية تُعتبر ميزة إضافية، شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين، خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية، يجب أن يكون قادرًا على السباحة 50 مترًا بصفة فردية.

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