ثور ضخم هائج يقتحم منزل و «يحتله» لمدة يومين

أبوظبي(صدى):

اقتحم ثور ضخم هائج هارب من مزرعة مالكه بالإمارات منزل أحد المواطنين واحتله لمدة يومين.

وحاول ثلاثة عمال إخراج الثور من المنزل إلا أنه عرضهم لإصابات بسيطة إلى متوسطة ليتم نقلهم إلى أحد مستشفيات المنطقة.

وكشف الطبيب البيطري في مركز صحة الحيوان بحديقة الحيوانات في العين بأنه ورد بلاغ إلى المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين بطلب المساعدة واستلام زمام الأمور بوجود ثور هائج في منزل أحد المواطنين، ونظراً لكبر حجمه وشراسته سبب ذعراً للمارة ولأفراد منزل المواطن.

وتابع الكعبي : “توجهنا فوراً إلى منزل المواطن، ولدى وصولنا تعاملنا بكل احترافية حيث تم تخدير الثور بواسطة أجهزة التخدير المتطورة، ليتم بعدها نقل الثور وإعادته إلى مزرعة مالكه. وليس هذا فحسب، إذ قمنا أيضاً بتقديم العلاج اللازم للثور.