دراسة تنفيذ يوتيرنات ذكية لمعالجة الإختناقات المرورية بالراقي

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني، أن رئيس المجلس البلدي بمحافظة خميس مشيط الاستاذ سعيد آل ماطر بحضور رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي ومدير مرور محافظة خميس مشيط العقيد يحيى عسيري وعدد من أعضاء المجلس البلدي والمجلس المروري وادارة المشاريع بالبلدية وقف على الطريق الرئيسي بالحي الراقي.

وذلك لبحث ودراسة التقاطعات المرورية على هذا الطريق والعمل على إعداد تصاميم هندسية يتم من خلالها تنفيذ اربع دورانات آمنه (يوتيرنات) لتنظيم وتخفيف الكثافة المرورية المتزايدة والحد من الحوادث المرورية على هذا الطريق حيث ستقوم البلدية بتنفيذ التصاميم والدراسات المقترحة فور الإنتهاء من إعتمادها.