بالصور.. مدير صحة بيشة يتفقد سير العمل في مستشفى سبت العلايا

محمد بن طحيطح(صدى):

قام مدير الشئون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني يرافقة المساعد للشئون الهندسية بصحة بيشة بزيارة تفقدية لمستشفى سبت العلايا اطلع خلالها علي سير العمل وتجول في بعض الأقسام وشاهد مستوي الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى وناقش الكوادر الصحية في سبل العمل علي تطويرها بما يحقق رضي المرضي .

والتقي ببعض المواطنين واستمع الي ارائهم وملاحظتهم ووعدهم بما يحقق رغباتهم ان شاءالله . ثم انتقل للوقوف علي اعمال الصيانة وتفقد مشروع إعادة تأهيل سطح المبنى وحث القائمين علي المشروع بسرعة الانجاز بكل كفاءة وجودة في الاعمال كما قام بزيارة مبنى غسيل الكلى الذي ينتظر التشغيل وتكفل ببناءه رجل الأعمال عثمان الشهري.

كما زار المبنى الجديد للمستشفى ووجه بسرعة استيفاء الملاحظات المتعلقة بتشغيله .