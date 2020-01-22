الأهلي يحل ضيفًا على الرائد لحسم صاحب المركز الثالث

نواف السلام(صدى):

يحل النادي الأهلي، غدًا الخميس، ضيفًا على نظيره الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في القصيم؛ حيث يتنافس الفريقان على المركز الثالث.

ويتشارك الفريقان في نفس المركز برصيد 26 نقطة لكل منهما و بفارق 5 نقاط عن الهلال في الصدارة، فيما تواجها 22 مرة في دوري المحترفين، فاز الرائد 3 مرات فقط مقابل 16 مرة للأهلي وهناك 3 حالات تعادل بينهما.

وفشل الأهلي في جميع المباريات الثلاث التي لعبها خارج أرضه تحت قيادة كريستيان جروس هذا الموسم في الدوري، رغم أن سجل المدرب السويسري خارج ملعبه في فترتيه السابقتين في تدريب الفريق كان رائعًا، إذ لم يتعرض للخسارة سوى مرتين فقط بعيدًا عن ملعبه؛ كما لم يحافظ على نظافة شباكه في المباريات الـ7 التي لعبها تحت قيادة جروس.

ويعد اللاعب السوري عمر السومة هو صاحب 3 أهداف من الأربعة الأخيرة للأهلي في الدوري هذا الموسم هو كابوس الرائد خلال موجهاته مع الراقي، إذ سجل في مرماه 15 هدفًا وهو ضحيته المفضلة في البطولة.