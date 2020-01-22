بالفيديو.. طابور الدخول للجلسة التي تحدث فيها وزير الطاقة
شارك وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في جلسة عن ” مستقبل الوقود الأحفوري ” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس السويسرية، اليوم الأربعاء.
وكشف مقطع فيديو، عن طابور الدخول للجلسة التي تحدث فيها وزير الطاقة، بحسب قناة ” العربية “؛ فيما أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن هناك شكوكًا بشأن قدرة النفط الصخري الأمريكي على إضافة مليون برميل يوميًّا هذا العام.
دافوس – هكذا بدا طابور الدخول للجلسة التي تحدث فيها وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن "مستقبل الوقود الأحفوري" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي pic.twitter.com/T4T2Vkbc3h
— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) January 22, 2020
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91726 ] نشر منذ 2 دقيقتين
طيب ..