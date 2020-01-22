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بالفيديو.. طابور الدخول للجلسة التي تحدث فيها وزير الطاقة

بالفيديو.. طابور الدخول للجلسة التي تحدث فيها وزير الطاقة
عادل الحربي(صدى):

شارك وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في جلسة عن ” مستقبل الوقود الأحفوري ” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس السويسرية، اليوم الأربعاء.

وكشف مقطع فيديو، عن طابور الدخول للجلسة التي تحدث فيها وزير الطاقة، بحسب قناة ” العربية “؛ فيما أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن هناك شكوكًا بشأن قدرة النفط الصخري الأمريكي على إضافة مليون برميل يوميًّا هذا العام.


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