بالفيديو.. طابور الدخول للجلسة التي تحدث فيها وزير الطاقة

عادل الحربي(صدى):

شارك وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في جلسة عن ” مستقبل الوقود الأحفوري ” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس السويسرية، اليوم الأربعاء.

وكشف مقطع فيديو، عن طابور الدخول للجلسة التي تحدث فيها وزير الطاقة، بحسب قناة ” العربية “؛ فيما أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن هناك شكوكًا بشأن قدرة النفط الصخري الأمريكي على إضافة مليون برميل يوميًّا هذا العام.