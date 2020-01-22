بالفيديو.. «الكريع» يكشف معلومات هامة عن مرض «الانحلال الفقاعي»

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور سليم الكريع، استشاري أمراض وجراحة الجلد والليزر بجامعة الملك سعود، عن معلومات هامة عن مرض الانحلال الفقاعي الذي يصيب الجلد.

وأوضح سليم الكريع، خلال مشاركته مع برنامج ” معالي المواطن ” الذي يعرض على فضائية ‎MBC1، أن الانحلال الفقاعي عبارة عن مجموعة أمراض تشترك في وجود ضعف بالجلد؛ حيث أي احتكاك يسبب فقاعات.

وقال ” الكريع ” أن تلك الفقاعات يختلف عمقها باختلاف حجم المرض وتترك ندبات على الجلد تسبب تليفات؛ فيما في الحالات الخطيرة تظهر الفقاعات بلا إصابة أو احتكاك وتظهر على الجلد أو أغشية الفم؛ بينما قد تصل إلى العيون أو الأنسجة الداخلية في الجهاز الهضمي؛ لافتًا إلى أنه يعد من أكثر الأمراض الجلدية تقدمًا بحثيًا في المملكة.