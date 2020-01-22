طلاق هاري وميجان بـ «الخطأ»

لندن(صدى):

وقع قصر باكينغهام الملكي في بريطانيا، اليوم الأربعاء، في خطأ ببيان تجريد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من لقبيهما؛ حيث تم وضع فاصلة بين اسم كل منهما وبين لقب الدوق والدوقة،وهو ما يعني أنهما مطلقان.

وأثار الأمر الجدل في الأوساط المهتمة بأخبار العائلة المالكة في بريطانيا؛ حيث كانت تتم كتابة اسم الأميرة الراحلة ديانا بعد طلاقها على هذا النحو ” ديانا، أميرة بلاد الغال ” كما تسمى الأميرة سارة فيرغسون، طليقة الأمير أندرو، ” سارة، دوقة يورك “.

ومن الجدير بالذكر، أن الشقيق الأصغر للأمير وليام انتقل حالياً للإقامة في كندا مع زوجته وابنه أرتشي، كما أنه التحق بأسرته كمسافر عادي؛ حيث تأخرت طائرته لمدة 20 دقيقة وأنه انتظر وصولها مثل سائر المسافرين.