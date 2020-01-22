بالفيديو.. ديما بياعة: أرفض دخول زوجي للتمثيل خوفًا عليه من الحسد

أميرة خالد(صدى):

أكدت الفنانة السورية ديما بياعة، اليوم الأربعاء، أنها ترفض دخول زوجها المغربي أحمد الحلو عالم التمثيل، لأنها تخاف عليه من الحسد كونها تحبه كثيرًا؛ معلقة على الانتقادات التي توجه للزوجين بشأن جرأتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ديما خلال لقاء تلفزيوني: ” هذا زوجي أعمل شو ما بدي معه.. أنا بحبه كثير وبغار عليه وما بتمني حدا يشوفه في الدنيا ونحنا عم نمرئ سويا ونقف مع بعض “؛ فيما قال زوجها أحمد الحلو: ” ما في حدا بيهاجمنا كلن بيحبونا ماعدا اثتين أو ثلاث مثل السوس يخرج ويدخل، وسبب ابتعادنا عن السوشال ميديا هو سفرنا فقط مو شئ تاني ” .

وعلق الحلو على دخوله عالم التمثيل، قائلًا: ” ما بدي حتي تظل ديما فقط هي السوبر ستار تبعي “؛ فيما كانت ديما بياعة قد دافعت عن حقوق المثليين، مشيرة إلى أن الدين يرفض العديد من الأشياء التي يقوم بها الجميع، ومع ذلك يتجاهل الناس هذا الرفض ويقومون بتلك الأفعال، بينما يرفضون حقوق المثليين؛ لتتعرض للكثير من الانتقادات.