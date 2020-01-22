انخفاض عدد السائحين السعوديين في دبي عام 2019

أبوظبي(صدى):

أظهرت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، انخفاض أعداد السياح السعوديين الذين زاروا دبي خلال 2019، الذين بلغوا نحو 1.6 مليون زائر يشكّلون 9.6% من مجمل عدد الزوار للإمارة الذين بلغ عددهم 16.73 مليون زائر.

وتراجع أعداد الزوار من المملكة لدبي في 2019 بنسبة 20 ‎%‎ قياسًا بنحو مليوني زائر بنهاية عام 2018، بينما تلك الأعداد لا تشمل زائري الإمارات الأخرى من السعوديين الذين لم يسجلوا مبيتًا لليلة واحدة أو أكثر في فنادق دبي.

وأوضحت تلك الأرقام لا تتضمن تلك الأعداد المقيمين في المملكة الذين تتيح لهم دبي زيارتها بإجراءات ميسرة وتأشيرات إلكترونية؛ فيما ساعدت المبادرات الحكومية، لاسيما فيما يتعلق بإعفاء الأسواق الرئيسة مثل السوق الصيني من الحصول على التأشيرات بشكل كبير، في دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم دراسة الفرص الاستثمارية بالإمارة.