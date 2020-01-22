زوجة تطلب الخلع من زوجها بعد وضعه رقم هاتفه على الملابس

القاهرة(صدى):

أقامت زوجة مصرية، دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة المصرية، مبررة طلبها بـ ” جوزي بيرتدي ملابس مكتوب عليها اسمه ورقم تليفونه”.

وقالت الفتاة الثلاثينية، : تزوجت من صاحب مصنع ملابس، ولم أعلم بشخصية زوجي الغريبة إلا بعد الزواج، فزوجي يقوم بمعاكسة البنات التي يريد محادثتها عن طريق رقم هاتفه الموجود على التيشرتات الخاصة به، حتى وصل الأمر لمعاكسته أقرب صديقاتي والتي تسببت له في فضيحة في الوسط الذي نعيش به؛ بعد تصرفه المخزي”.

وتابعت: “لاحظت بعد مرور 5 أشهر على زواجنا تغير شديد في تصرفات زوجي، فهو يقول لبعض صديقاته أني شقيقته أو إبنة خالته، الأمر الذي دفعني لترك المنزل والذهاب لدى أسرتي”.

واستكملت: “انتظرت عودة والدي من السفر وعرضت عليه ما يفعله زوجي، ولم يقتنع إلا بعدما شاهد رقم هاتفه على ملابسه، وحاول والدي وضع حل لما يحدث وعرض عليه الطلاق؛ لكن زوجي رفض إلا حال تنازلي عن مستحقاتي”.