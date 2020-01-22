موعد عرض مسلسل «أنمي» في المملكة

الرياض(صدى):

كشفت شركة “مانجا للإنتاج” السعودية التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية “، عن إطلاق مسلسل بأسلوب الرسومات اليابانية “أنمي”.

وتتضمن أحداث المسلسل المكوّن من 13 حلقة، المستقبل في المملكة، حيث يُقدّم أجمل وأروع الحكايات التراثية السعودية ومن الجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم، وذلك لربط الأطفال بالقيم والأخلاق والعراقة العربية.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة “إم بي سي” يوم الجمعة 24 يناير.

ويذكر أن هذا المسلسل الأول سعودياً الذي يتم إنتاجه بالتعاون مع استوديو “توي أنيميشن” الأعرق والأشهر في اليابان.