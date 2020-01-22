المملكة تناشد واشنطن بشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب

الرياض(صدى):

كشف وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد قطان، اليوم الأربعاء، عن مطالبات المملكة للولايات المتحدة الأمريكية بشطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.

وأوضح أحمد قطان، على هامش لقائه بالمبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بووث في الرياض: ” أكدنا لـواشنطن على ضرورة رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب “؛ مجدًا دعم المملكة لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه.

وأكد ” قطان ” على ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان.