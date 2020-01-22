حساب المواطن يوضح كيفية تحديث المستند المنتهي الصلاحية في البرنامج

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء، طريقة تحديث المرفقات منتهية الصلاحية في البرنامج فيما تتواصل المهلة المحددة للتحديث.

وجاء ذلك ردًا من خدمة المستفيدين في البرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على استفسار حول طريقة تحديث المرفقات.

ورد البرنامج قائلًا : نظرًا لانتهاء صلاحية المستند المرفق الرجاء التوجه إلى البوابة الإلكترونية عن طريق أيقونة ( تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات ) وحذف المستند وإرفاق مستند ساري الصلاحية حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك.