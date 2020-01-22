حساب المواطن يوضح كيفية تحديث المستند المنتهي الصلاحية في البرنامج
أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء، طريقة تحديث المرفقات منتهية الصلاحية في البرنامج فيما تتواصل المهلة المحددة للتحديث.
وجاء ذلك ردًا من خدمة المستفيدين في البرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على استفسار حول طريقة تحديث المرفقات.
ورد البرنامج قائلًا : نظرًا لانتهاء صلاحية المستند المرفق الرجاء التوجه إلى البوابة الإلكترونية عن طريق أيقونة ( تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات ) وحذف المستند وإرفاق مستند ساري الصلاحية حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك.
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