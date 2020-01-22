إدارات التعليم بالشمال تستعد للموجة الباردة

نايف السالم(صدى):

من المنتظر أن تتخذ إدارات التعليم بالمناطق الشمالية، إجراءات تحفظ سلامة الطلاب والطالبات من موجات البرد القارسة جدًّا، المتوقع أن تجتاح المنطقة بدءًا من يوم السبت القادم.

ويعد من بين تلك الإجراءات، إلغاء الطابور الصباحي، وهو المعتاد عليه في فصل الشتاء، أو تأخير في اليوم الدراسي، كما حدث في موجة الصقيع عام 2008 ميلادية، فيما توقع عبدالله المسند أن يتشكل ‫الصقيع‬ على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى قبيل نهاية الأسبوع الحالي، بالإضافة للأسبوع القادم.

وقالت عبدالله المسند: ” أقترح على إدارات التعليم في الحدود الشمالية‬، تبوك‬، الجوف‬، حائل‬، ‏بإلغاء ‫الطابور الصباحي‬ من يوم الأربعاء لهذا الأسبوع حتى نهاية الأسبوع القادم، ‏في ظل موجة جوية باردة قارسة متوقعة ” .