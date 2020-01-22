أمير الشرقية يوجه باستنساخ تجربة «شرقية بلا سيارات تالفة» في بقية المحافظات

سعيد العجل(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، باستنساخ تجربة المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية في حملة “شرقية بلا سيارات تالفة” والتي دشنها سموه في مكتبه بديوان الإمارة مؤخراً.

وأوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري أن المجلس البلدي نجح في رفع أكثر من 2000 سيارة خلال المرحلة الأولى من انطلاق الحملة، والعمل لا زال متواصل من أجل تحقيق هدف الحملة برفع أكثر من 6000 سيارة تالفة ومهملة في مختلف أحياء حاضرة المنطقة الشرقية.

مضيفاً أن توجيهات ودعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، أثمرت عن تسارع خطى الحملة، وتحقيق أرقام قياسية في فترة وجيزة، وحفز اللجان العاملة ميدانياً لمباشرة ومتابعة البلاغات التي ترد لحساب الحملة.

معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على التوجيه الكريم باستنساخ الحملة، مبيناً أن المجلس يرحب بالمجالس البلدية من داخل المنطقة وخارجها، للاطلاع على تجارب المجلس في تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية، والحملات التي خططها المجلس لذلك.