إقبال كبير من رجال الأعمال لشراء «الحيران» من صغار الإبل

علي القحطاني(صدى):

أقبل العديد من رجال الأعمال لشراء ” الحيران ” من صغار الإبل بأسعار عالية، هذا الأسبوع إلا أنهم صدموا برغبة الملاك في عدم البيع والتمسك بإنتاجهم من الفرديات بهدف الزيادة في المورد الاقتصادي لديهم.

وجاء ذلك بعد إعلان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين دخول منافسات المفاريد في النسخة القادمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وقال المستثمر في شراء الإبل محمد الدوسري : وكانت المكاسب فورية حيث اشترى أحد المستثمرين بكرة ” حوارة ” من لون المجاهيم لم يتجاوز عمرها شهرين من أحد الملاك بمبلغ 150 ألف ريال وفي اليوم الثاني حصل على ضعف المبلغ.

وأضاف : العديد من الملاك رفضوا الكثير من عروض البيع خاصة من صغار إبلهم ” الحيران ” لمعرفتهم أن السماح لها في دخول منافسات الإبل عامل كبير في الزيادة في رفع أسعارها مستقبلًا بل إن الفوز في المنافسات بها سوف يضاعف أسعارها.