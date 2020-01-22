طريقة سهلة لمعرفة مقاس الخاتم قبل شرائه من المتجر الإلكتروني

باريس(صدى):

كشف موقع فرنسي عن أفضل طريقة لمعرفة مقاس الخاتم المناسب قبل شرائه من المتجر الإلكتروني، حيث يفضل العديد من النساء شراء الخاتم ” أون لاين “.

وأكد الموقع بأنه يمكن اللجوء إلى طريقة سهلة الاستخدام وهي تقضي بالاعتماد على رسم الدوائر، حيث يتضمن هذا الرسم دوائر بمقاسات مدار تتراوح بين 40 و75. ومن أجل الاستفادة منه يكفي وضع الخاتم القديم المناسب على إحدى الدوائر الأقرب إلى مقاسه.

ويجب أن يظهر الرسم داخل إطار الخاتم وهكذا يمكن تحديد رقم المقاس المناسب تماماً للإصبع قبل الشراء.

ويمكن أيضاً الاعتماد على طريقة أخرى وفي هذه الحالة تتم إحاطة الإصبع عند منطقة العقدة بشريط قياس وهكذا يمكن معرفة أي خاتم يجب طلبه من المتجر الإلكتروني المعتمد من دون ارتكاب أي خطأ.