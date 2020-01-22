بالفيديو.. ترامب ساخرًا: إصابات الجنود الأمريكيين في العراق مثل «الصداع»
بالفيديو.. ترامب يسخر من إصابات جنوده في ” عين الأسد ” : ربما أصيبوا ” صداع ”
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على عدم وقوع إصابات خطيرة للجنود الأمريكيين نتيجة هجمات إيران الصاروخية ضد قاعدتي ” عين الأسد ” في العراق.
وأوضح ترامب في مقطع فيديو نشرته قناة ” العربية ” من مؤتمر صحفي، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا: ” كان هناك إصابات خفيفة جدا مثل الصداع لدى بعض الجنود، والمقاتلون الإيرانيون كانوا يزرعون الألغام فى الطرق “.
وقال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي تم مقتله بغارة أمريكية قرب مطار بغداد في العراق، ساهم في قتل العديد من الأبرياء.
#ترمب: لا أعتبر إصابات الجنود الأميركيين في الهجوم الإيراني على "عين الأسد" خطيرة pic.twitter.com/WW1Cg2tiA3
— العربية (@AlArabiya) January 22, 2020
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91701 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله لايرحم الجميع منكم ، جبتوا للعالم الصداع والأحزان والجوع والأوجاع ..
.. اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين .. آمين ..