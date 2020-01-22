بالفيديو.. مصطفى شعبان يتعرض لهجوم حاد بسبب عادل إمام

القاهرة(صدى):

تعرض الفنان المصري مصطفى شعبان، لهجوم حاد بعد إعلانه خوض سباق الدراما الرمضاني القادم بمسلسل ” حتى لا يطير الدخان ” والذي كان قدمه الزعيم عادل إمام في فيلم سابق.

وأكد المؤلف مصطفى محرم، أن اختيار مصطفى شعبان ليؤدي دوراً قدمه عادل إمام يعد اختياراً خاطئاً، لأن إمكانياته التمثيلية ضعيفة ولا ترقى لأن تقدم الدور بحرفية كما قدمه الزعيم، وهو ما يعد مسخاً للفيلم.

ومن جانبه، دافع عنه المؤلف مدحت العدل، في لقائه مع برنامج ” mbctrending “، الذي يذاع على قناة mbc4، لافتًا إلى أن ما ذكره محرم يُعد وجهة نظر شخصية، وإنه يحترمها جيدًا، لكنه غير متفق معه إطلاقًا، مضيفًا: ” البينة على من ادعى، لما نعرض المسلسل يبقى يقول وجهة نظره إيه “.