بالفيديو.. بيع سروال وحذاء ملكة في المزاد العلني

كشف مالك “السراويل الملكية” المزينة بتاج عن بيعها بمبلغ 650 جنيها إسترلينيا (720 دولارا) في ديربيشاير للمزادات.

وقال مالك المجموعة ، رودريك ويليامز ، إن الملابس كانت لدى عائلته منذ أن وهبوها لجد جده ألكساندر لامونت هندرسون الذي كان يعمل مصوراً للملكة.

ولم يتمكن الخبراء من تحديد العمر الدقيق للملابس، لكنهم خمنوا أنها كانت تستخدم في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر.