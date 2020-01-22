بالصور.. شاهد مسجد الصحابي جرير البجلي ببني مالك بعد الترميم

عبدالرحمن حويت ـ تصوير ماجد المالكي (صدى):

تم الانتهاء من أعمال الترميم بمسجد جرير بن عبدالله البجلي بقرية القضاة بني مالك جنوب الطائف 130كم تقريبا بعد صدور أمر سمو ولي العهد بترميم المساجد التاريخية في المملكة العربية السعودية..

هذا البرنامج والذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومؤسسة التراث الخيرية ويشمل نطاق عمله حصر وإعمار المساجد التاريخية وترميمها بالطريقة التي تضمن المحافظة على طابعها العمراني ويستهدف هذا البرنامج ترميم 150مسجداً تاريخياً في المملكة العربية السعودية.

ويأتي ترميم مسجد الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي هذا المسجد الذي يعد الأقدم حيث يعود تأسيسه إلى ماقبل 1432عام ضمن المرحلة الأولى التي تشمل تأهيل 30 مسجداً في عشر مناطق من مناطق المملكة.