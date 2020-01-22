برشلونة يستقر على بديل سواريز

ماجد محمد(صدى):

استقرت إدارة نادي برشلونة الإسباني، على مهاجم بديل للأوروغوياني لويس سواريز خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، والتي تنتهي يوم 31 يناير الحالي، في ظل إصابة سواريز وغيابه الذي سيستمر لمدة لا تقل عن 4 أشهر، ولن يعود قبل منتصف أبريل المقبل على أفضل الاحتمالات.

واقتربت إدارة برشلونة على التعاقد مع رودريغو مهاجم نادي فالنسيا الإسباني، في ظل صعوبة الحصول على خدمات الغابوني أوباميانغ مهاجم أرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الجاري.

وأكدت تقارير صحافية، أن مسؤولي برشلونة مستعدون لتلبية طلبات فالنسيا المالية لبيع رودريغو، حيث اشترطت إدارة النادي الإسباني الحصول على 60 مليون يورو، وأن تكون الصفقة انتقالا نهائيا، وليس على سبيل الإعارة.

وأشارت إلى أن خورخي مينديز، مدير أعمال رودريغو، سيلعب دورا كبيرا في محاولة إقناع رئيس فالنسيا بيتر ليم ببيع مهاجمه خلال قبل نهاية الميركاتو الشتوي، في ظل الحاجة الماسة لنادي برشلونة في الحصول على خدمات رودريغو في أقرب فرصة ممكنة.