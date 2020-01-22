وظيفة شاغرة في هيئة «الغذاء والدواء»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي دعم عمليات الفسح).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (طب بيطري) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال سلامة الغذاء أو النقل والتخزين أو الخدمات اللوجستية.

ويعد ملخص الوظيفة:- ضمان سلامة المنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة والواردة عبر المنافذ الحدودية وذلك بمطابقتها للمعايير والمتطلبات والتأكد من العملية التفتيشية وتطبيقها من قبل المفتش في المنفذ لضمان سلامة ومأمونية جميع المنتجات.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء 2020/01/22م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب؛ بينما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة على الرابط التالي:هنــــــا.