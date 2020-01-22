بالفيديو.. ماكرون يطرد شرطي إسرائيلي من داخل كنيسة في القدس

القدس(صدى):

اشتعل غضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، ووقعت مشادة بينه وبين شرطي إسرائيلي في القدس الشرقية؛ قائلًا أن الشرطي لم يحترم القوانين.

وصرخ ماكرون في وجه الشرطي الإسرائيلي؛ مطالبًا إياه بالخروج من داخل كنيسة في القدس؛ قائلًا: ” لم يعجبني ما قمت به أمامي.. اخرج.. أنا آسف ولكننا نعرف القوانين، لا يحق لأي أحد أن يستفز شخصا آخر، فلنلتزم بالهدوء. رجاء احترموا القوانين التي لم تتغير منذ قرون. فليحترم الجميع القوانين ” .

وكان الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك، قد قام بتصرف مماثل بعد ملاحظته لتصرفات مضايقة قامت بها قوات الأمن الإسرائيلية خلال زيارته القدس الشرقية في 22 أكتوبر 1996.