4 فوائد مذهلة لقشر البرتقال

أميرة خالد(صدى):

يمتلك قشر البرتقال العديد من الفوائد التجميلية التي قد تعود على بشرتك، فيمكنك الاستعانة به للحصول على النضارة.

ونرصد في السطور التالية أبرز الفوائد لقشر البرتقال التي قد تعود على بشرتك وهي كالتالي:

التخلص من حب الشباب: يٌخلصك من حب الشباب؛ لأنه غني بفيتامين C، والذي يتميز بخصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، والتي تساعد على إزالة حب الشباب.

تقشير البشرة: يساهم في تقشير وإزالة الخلايا الميتة التي تسد مسام جلدك.

توحيد لون البشرة: خصائص قشور البرتقال المضادة للأكسدة، تساعد على حماية البشرة وتوحيد لونها وشدها بطريقة طبيعية.

يحارب علامات شيخوخة الجلد: فيتامين C الموجود في قشور البرتقال، هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الجلد من التلف، والتي يمكن أن تسرع شيخوخة الجلد وتجعل علامات شيخوخة الجلد مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد أكثر وضوحاً.