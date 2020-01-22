بالفيديو.. امرأة تبيع زوجها بـ 100 دولار دفاعا عن سروالها المفضل

واشنطن(صدى):

قررت امرأة من ميشيغان في الولايات المتحدة، الانتقام من زوجها ، حيث نشرت إعلانا في مجموعة على “فيسبوك” تظهر فيه صورة زوجها وهو يشعر بالحرج ويغطي وجهه بإحدى يديه ويمسك سروال باليد الأخرى بعد أن تقلص عقب غسله.

وأرادت المرأة “بيع” زوجها لاسترداد جزء من الأموال التي خسرتها، نظرا لأن سعر البنطال كان 199 دولارا، عندما اشترته، ولم يعد متاحا بالأسواق.

وعرضت المرأة بيع زوجها لأي امرأة ترغب بشرائه، بمبلغ قدره 111 دولارا، حيث شارك المستخدمون الزوجة بعدد من التعليقات التي توضح تعرضهم لتجارب مماثلة.