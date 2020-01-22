انخفاض الحرارة على معظم مناطق المملكة غدًا الخميس

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها لطقس الغد في جميع أنحاء المملكة، لافتة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية، وأجزاء من شرق ووسط المملكة.

وأشارت ” الأرصاد ” إلى أنه ستكون السماء غائمة جزئيًا وتتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، والأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.