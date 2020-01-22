محافظ المجاردة يقف على حالة مسنة ويوجه بمساعدة عاجلة لها وبناء المسكن المناسب

محمد بن طحيطح(صدى):

بناءً على توجيهات أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، وقف اليوم الأربعاء محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح ، على وضع حالة مسنة بآل فصيل في محافظة المجاردة ، وقد كان برفقته مدير مكتب الضمان الإجتماعي بالمجاردة الأستاذ سليمان هيازع البارقي ورئيس جمعية البر الخيرية بالمجاردة الأستاذ حمود صاحب العمري ومدير القطاع الصحي بالمجاردة الأستاذ حسن بن ناصر السلومي وفريق طبي وعدد من أقارب المسنة حيث تم تقديم مساعدات وسلات غذائية للمسنة وابنها وبعد الاطلاع على وضعهم وجه محافظ المجاردة بإجراء كشف طبي للمسنة للإطمئنان على صحتها وادراجها ضمن الطب المنزلي وزيارتها بشكل مستمر ، كما وجه سعادته ببناء مسكن لها لائق بجوار مسكنها الحالي وإعادة ترميم المسكن الحالي .

وقال (ابن دلبوح) في حديث دار بينه وبين المسنة وأقاربها ، أن ولاة الأمر حفظهم حريصين كل الحرص على كل مافيه راحة المواطن ورفاهيته وتوفير سبل العيش الكريمة له ، وأضاف إن واجبنا يتمثل في متابعتكم بتوجيه ولاة الأمر ولن ندخر اي جهد من اجل مساعدتكم وتوفير سبل الراحة من مسكن وغيره وسوف نتابع حالتك بشكل دائم ومستمر .