بالصور.. قصر حمد بن جاسم أغلى منزل عائلي في بريطانيا بعد التعديل

ماجد القزيز(صدى):

أظهرت صور متداولة قصر رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، في العاصمة البريطانية لندن.

وتقدم حمد بن جاسم بطلب نقل درج مركزي كبير في قصر ”فوربس هاوس“ الذي ستبلغ قيمته عندما يكتمل 375 مليون دولار، ليصبح أغلى منزل عائلي في بريطانيا.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن مسؤولو مجلس وستمنستر رفضوا الطلب المقدم لأن ما سيترتب عليه سيكون ”ضارًا بالنسيج التاريخي والأهمية التاريخية للمبنى“.

وذكرت وسائل الإعلام أن المسؤولين في لجنة التخطيط، الأسبوع الماضي، تجاهلوا توصية المجلس، ووافقوا على التعديلات بـ 3 أصوات مقابل صوت واحد.