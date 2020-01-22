رئيس هيئة الهلال الأحمر للقيادة بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام العمل التطوعي

فاطمة الرويلي(صدى):

رفع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام العمل التطوعي والذي يعزز من ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع ويساهم في زيادة أعداد المتطوعين وهو ماتضمنته رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى أكثر من مليون متطوع ومتطوعة.

وقال معالي الدكتور القاسم بأن النظام الجديد للعمل التطوعي يساهم في توحيد جهود العمل التطوعي وينظمها بما يعود على المجتمع بالفائدة من خلال الاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة واستثمار اوقاتهم في بناء المجتمع وتماسكه واعطاء صورة ايجابية عن شباب و بنات المجتمع من خلال الاعمال الإنسانية والتطوعية التي يقومون بها .

وأضاف معالي الدكتور القاسم بأن النظام الجديد للعمل التطوعي سيساهم كذلك في حفظ حقوق المتطوعين من خلال توفير وسيلة المواصلات والاعاشة لهم خارج المدن الي يعيشون فيها بالاضافة الى تعويضهم مادياً والتكفل بعلاجهم في حال لاسمح الله لحقت بهم اصابات اثناء عملهم التطوعي كما ان النظام كذلك سيحمي المتطوعين والمتطوعات من استغلال الشركات والمنشأت الربحية من جهودهم وهو مايعزز من توجيه العمل التطوعي نحو الأولويات الوطنية والمجتمعية بعيداً عن أي أهداف أو ارباح مادية.

كما أشاد معالي الدكتور القاسم بإقرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية للعمل التطوعي تضم كافة القطاعات التي من شأنها تعزيز العمل التطوعي وتطويره وزيادة ثقافة العمل التطوعي لدى افراد المجتمع وهيئة الهلال الاحمر السعودي كونها أحد الاعضاء نقدم كل الدعم والمساندة ونضع خبرتنا في مجال العمل التطوعي لأي جهة ترغب الاستفادة من خبرتنا لاسيما وأن الهيئة لديها (14) الف متطوع ومتطوعة ونسعى لزيادة هذا العدد في السنوات القليلة القادمة، والعمل على تنظيم المبادرات التي تقدمها بما يخدم الخدمة المجتمعية والعمل الانساني الذي تقوم به الهيئة ، فالهيئة طوال السنوات العشر الماضية حرصت على نشر ثقافة العمل التطوعي واستقطاب المتطوعين وتأهيلهم بما يتوافق مع طبيعة عملها والاستفادة من المتطوعين في المحافظة على سلامة وصحة افراد المجتمع من خلال تواجد المتطوعين والمتطوعات في المناسبات الوطنية والمجتمعية والفعاليات بالاضافة إلى مشاركة المتطوعين والمتطوعات في عدد من المبادرات الانسانية ، وزيارة المرضى والمنومين في المراكز الطبية والمستشفيات بالاضافة إلى تنظيم حملات للتبرع بالدم كما أن الهيئة اتاحت للمتطوعين والمتطوعات العمل تحت منظومتها في موسم الحج بعد تأهيلهم تأهيل كامل للتعاملات مع الحالات الاسعافية الشائعة خلال موسم الحج .

واختتم معالي الدكتور القاسم تصريحه بأن يمن الله على هذه البلاد أمنها وامانها وان يحفظ الله لنا قادتنا وأن تحقق الجهود التي يرمون اليها نجاحها وتوفيقهم بما يعزز نصرة الدين والوطن.