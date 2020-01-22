بالفيديو.. سيارة Laffite الجديدة من أقوى سيارات الدفع الرباعي بالعالم

متابعةــأميرة خالد(صدى):

تعد سيارة Laffite الجديدة واحدة من أقوى سيارات الدفع الرباعي في العالم؛ حيث جاءت بهيكل غريب التصميم بوزن 1300 كليوغرامًا، مصنوع من المعدن وألياف الكربون المتينة.

ونالت عجلات كبيرة وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز أصعب الطرق الجبلية والصحراوية، وحتى المستنقعات والطرق المكسوة بالثلوج؛ فضلًا عن مقصورة مميزة مكسوة بالجلد وعناصر من ألياف الكربون، فيها مقاعد رياضية مخصصة لشخصين فقط.

وتميزت السيارة بعجلات ضخمة من نوع BF Goodrich، وأنظمة ملاحة وتحديد للمواقع، أما سعرها فيصل إلى 465 ألف دولار، كما تعمل بمحرك V بـ 8 أسطوانات وسعة 6.2 ليتر وعزم 720 حصانا، وعلبة سرعة بـ 6 مراحل، للوصول بها إلى سرعة أقصاها 230 كلم/ساعة.