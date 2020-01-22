ضبط حارس سيارات مارس الشذوذ مع أخر يعاني من اضطرابات عقلية

الرباط(صدى):

شهدت المغرب واقعة مروعة لإقدام حارس سيارات على اغتصاب شخص يعاني من اضطرابات عقلية.

وألقت الشرطة القبض على حارس العقارات متلبسًا بالواقعة؛ حيث تجمهر المواطنين حول المكان الذي يتواجد به المجرم والضحية وقاموا بتخليص الأخير من قبضته.

وزعم الحارس أن واقعة الاغتصاب كانت بالتراضي بينهما ، إلا أن الحاضرين انهالوا عليه بالسب والشتم مستنكرين استغلاله لشخص غير سليم عقليا.