بالفيديو.. خبير تنمية بشرية: رمضان لا يؤثر على أداء الطلاب في الاختبارات

علي القحطاني(صدى):

كشف خبير التنمية البشرية محمد عبدالكريم الدحوم، اليوم الأربعاء، عن مدى تأثير أداء الاختبارات خلال شهر رمضان المبارك على أداء الطلاب.

وأوضح محمد الدحوم، خلال مشاركته مع برنامج ” سيدتي ” على قناة روتانا خليجية، أن شهر رمضان مبارك وساعاته مبارك فيها والدوام به سيكون خفيفًا كما أن الفترة التي من المحتمل أن يؤدى فيها الاختبارات ستكون مناسبة لكثير من الطلاب ولن تؤثر عليهم.

وانتقد ” الدحوم ” أن بعض الطلاب لا يقومون بمراجعة ما درسوه إلا قبل الامتحان بـ10 أيام فقط؛ لافتًا إلى ضرورة أن يتخذ الطالب قراره ويتوكل على الله عز وجل ويهيأ نفسيًا ومعنويًا واجتماعيًا.