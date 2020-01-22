مواد طبيعية تحسن من مظهر البشرة وملمسها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء تجميل عن استخدام بعض المواد الطبيعية التي تحسن من مظهر البشرة وملمسها، وهي “جل الصبار والليمون”.

وأكد الخبراء أنه يمكن وضع الصبار على بشرتك ليلًا قبل النوم واتركيه عليها حتى يمتصه الجلد، فهو يعمل على ترطيب البشرة ويعالج أثار حب الشباب ويمنحها النضارة و الحيوية .

كما يمكن فرك بشرتك بنصف ليمونة ليلًا قبل النوم، واتركيها على وجهك حتى تمتص البشرة عصير الليمون، ونامي به ثم اغسليه في الصباح، أما اذا كانت بشرتك حساسة فيستحسن استبداله بالعسل أو ماء الورد .