حفل زفاف فتاة ينتهي بدونها

القاهرة(صدى):

تسبب خطأ لم يكن في الحسبان، في تأخر عروس مصرية عن حفل زفافها، لتصل قبيل الفجر، وتجد قاعة خالية من معظم المدعوين.

وكانت العروس قد قررت السفر إلى الأقصر في مصر لإقامة حفل زفافها وذلك بواسطة طائرة حيث استقلت سيارة تقلها إلى مطار القاهرة، لكن الخطأ جاء حينما سار السائق في طريق مزدحم، جعله يصل متأخرًا دون أن تلحق العروس بالطائرة المتجهة للأقصر.

وحاول مسؤولو المطار مساعدة العروس لكن الحظ العثر كان ملاصقًا، إذا الرحلة القادمة لمدينة الأقصر، كانت الساعة 12 ليلا، بالإضافة إلى أنه لم يوجد مقعد إضافي للعروس، التي ظلت في المطار، حتى جاء الحل في السفر بطائرة متجهة إلى الغردقة، ومن هناك سيكون الطريق أسهل إلى الأقصرلتصل الساعة 4 فجرًا.

وحضر العريس في الواحدة صباحًا، في حين وصلت العروس في الساعة الرابعة فجرًا، لقاعة الزفاف، لتجد أن معظم المدعوين كانوا غادروا الزفاف الذي أقيم لمدة نصف ساعة فقط، وسط عدد قليل من الأقارب.