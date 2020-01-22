مصري ينفذ مقلب في شاب سعودي ويجعله يتحدث لكريستيانو رونالدو (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

نفذ شاب مصر مقلب طريف في أخر يٌقال أنه سعودي؛ حيث أوهمه أنه يتحدث إلى كريستيانو رونالدو في مكالمة فيديو.

والطريف في الأمر أن الشاب ظل يحادث كريستيانو رونالدو ” المزيف ” على أنه جون سينا وهو ما أثار السخرية.

وعقب انتشار الفيديو تصدر هاشتاج جون سينا الترند في المملكة على تويتر اليوم .

وفجأة ظهر الشاب المصري الذي قام بتنفيذ الخدعة ، وقال للشاب السعودي : ” جون سينا مين ده كريستيانو ” .