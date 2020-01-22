مصري ينفذ مقلب في شاب سعودي ويجعله يتحدث لكريستيانو رونالدو (فيديو)
نفذ شاب مصر مقلب طريف في أخر يٌقال أنه سعودي؛ حيث أوهمه أنه يتحدث إلى كريستيانو رونالدو في مكالمة فيديو.
والطريف في الأمر أن الشاب ظل يحادث كريستيانو رونالدو ” المزيف ” على أنه جون سينا وهو ما أثار السخرية.
وعقب انتشار الفيديو تصدر هاشتاج جون سينا الترند في المملكة على تويتر اليوم .
وفجأة ظهر الشاب المصري الذي قام بتنفيذ الخدعة ، وقال للشاب السعودي : ” جون سينا مين ده كريستيانو ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91701 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههه ,,
.. كلهم مهابيل ياغبي ..