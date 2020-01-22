بالفيديو.. الإعدام ينتظر مقيمي حفل «زواج مثلي»

نواكشوط(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو متداولة في موريتانيا، حفل زواج لشخصين مثليين تمت إقامته في العاصمة نواكشوط جدلا واسعا، وردود فعل غاضبة بين الموريتانيين.

وتمكنت الشرطة الموريتانية،من ضبط بعض الشقق المخصصة لتنظيم حفلات الزواج، التي يعتقد أن الحفل المذكور تمت إقامته داخلها، وأوقفت مسيريها للتحقيق معهم.

كما تم اعتقال معظم الأشخاص، الذين ظهروا في فيديو حفل الزواج المثلي، ويجري البحث حاليا عن بقية الضالعين في الموضوع.

ويذكر أن القانون الموريتاني يجرم الزواج المثلي بكل أنواعه، ويفرض عقوبات قاسية على المثليين، حيث تصنف موريتانيا من الدول التي تصل العقوبات فيها على المثليين أحيانا إلى الإعدام، رغم انتشار هذه الظاهرة في العقود الأخيرة بشكل كبير في البلاد.