كوريا الجنوبية تواجه «الأخضر» في نهائي كأس آسيا

ماجد محمد(صدى):

تأهل منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي، إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، بعدما فاز على نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي من كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً المقامة في تايلاند.

وأحرز دون كا ووم، الهدف الأول للمنتخب الكوري في الدقيقة 56، قبل أن يضيف زميله لي دونغ جيونغ الهدف الثاني في الدقيقة 76.

ويواجه المنتخب الكوري، ” الأخضر ” في المباراة النهائية كأس آسيا الأحد المقبل، فيما يخوض المنتخب الأسترالي مباراة تحديد المركز الثالث (المؤهل للأولمبياد) أمام نظيره منتخب أوزبكستان.