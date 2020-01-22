بالصور.. الإطاحة بعمالة تستغل مستودعا لتزييف تواريخ مواد غذائية في تبوك

تبوك(صدى):

تمكن قسم الرقابة الصحية التابع لبلدية الورود الفرعية بأمانة منطقة تبوك، بالتعاون مع وزارة التجارة ومندوب الضبط الميداني، اليوم الأربعاء، من مصادرة ٢٨٣٢٠ منتجًا متعدد الأصناف داخل مستودع غير مرخص بطريق المدينة.

وكان المستودع يتم استغلاله في تخزين المواد الغذائية والمكسرات والبهارات والتوابل والقهوة بكميات كبيرة، وتعبئتها بأكياس صغيرة ووضع لاصقات بتواريخ مزيفة؛ فيما تم ضبط أربعة عمال غير نظاميين قبل إغلاق المستودع.

وفي السياق نفسه، حُرِرَ محضر مشترك بين مندوب وزارة التجارة ومندوب الضبط الميداني لتطبيق الإجراءات النظامية، على اعتبار أن المضبوطات تتعلق بالغش التجاري مع ضبط عمالة غير نظامية.