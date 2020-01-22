مي العيدان تهاجم محمود العسيلي بسبب صورته الجريئة مع زوجته

خالد الظفيري(صدى):

أطلقت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، سيل من الانتقادات ضد المطرب المصري محمود العسيلي؛ بسبب صورة له ولزوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم من شهر العسل، من حمام السباحة في الملديف، وتظهر فيها زوجته وهي ترتدي المايوه.

ونشرت الإعلامية الكويتية الصورة عبر حسابها على ” إنستغرام ” ، معلقةً: ” يا ‏حليلة، محمود العسيلي فرحان وايد إن مصور المدام بالمايوه، أنعم وأكرم هذي الرجالة وإلا فلا ” .‏

ومن الجدير بالذكر، أن مي العيدان، وهي مقدمة برامج كويتية ضد اشتهرت بانتقاداتها الحادة والمثيرة للجدل في كثير من الأحيان ‏وهي من مواليد ‏الكويت ‏لأب كويتي وأم مصرية.‏