مرزوق الغانم: مجلس الأمة أقر اتفاقية المنطقة المقسومة بأغلبية ساحقة

خالد الظفيري(صدى):

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، إن مجلس أقر اتفاقية المنطقة المقسومة بأغلبية ساحقة.

وأضاف المرزوقي في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة، إن اتفاقية المنطقة المقسومة ستعود بالنفع على البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الأمة الكويتى وافق على اتفاق المنطقة المقسومة مع السعودية بأغلبية 55 صوتا ورفض 7 أصوات فى المداولة الثانية ويحيلها للحكومة.