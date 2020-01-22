مدون إماراتي يضع مكياج امرأة ويتشبه بالممثلة ميسر

أبوظبي(صدى):

ظهر المدون الإماراتي الذي يدعى بدر خلف مجددا في صورة يتشبه فيها بالممثلة التركية إسراء ديمرجي أوغلو الشهيرة بـ”ميسر” في مسلسل “فاطمة”.

ونشر بدر خلف عبر حسابه على ” تويتر”، بصورة له مرفقة بصورة للممثلة التركية المعروفة، ظهر فيها وهو يضع مكياجا يبرز ملامحه بوضوح ويضع أحمر الشفاه.

وعلق المدون الإماراتي على الصورة قائلا : “يخلق من الشبه 40 !.. توني استوعب أني بالمكياج أشبه ميسر في مسلسل فاطمة التركي، هذا وأنا أشوف نفسي كيم كرداشيان العرب آخرتها ميسر ؟ حسبي الله بس”.