مدون إماراتي يضع مكياج امرأة ويتشبه بالممثلة ميسر
ظهر المدون الإماراتي الذي يدعى بدر خلف مجددا في صورة يتشبه فيها بالممثلة التركية إسراء ديمرجي أوغلو الشهيرة بـ”ميسر” في مسلسل “فاطمة”.
ونشر بدر خلف عبر حسابه على ” تويتر”، بصورة له مرفقة بصورة للممثلة التركية المعروفة، ظهر فيها وهو يضع مكياجا يبرز ملامحه بوضوح ويضع أحمر الشفاه.
وعلق المدون الإماراتي على الصورة قائلا : “يخلق من الشبه 40 !.. توني استوعب أني بالمكياج أشبه ميسر في مسلسل فاطمة التركي، هذا وأنا أشوف نفسي كيم كرداشيان العرب آخرتها ميسر ؟ حسبي الله بس”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91701 ] نشر منذ 1 ساعة
خيبك الله ومحى امثالك ..