بالفيديو.. هيا الشعيبي وهدى الخطيب تتشاجران مع مذيع بسبب «هوليوود الخليج»
دخلت النجمتان الكويتيتان هيا الشعيبي وهدى الخطيب في مشاجرة مع مذيع بسبب سؤاله عن أية دولة تستحق لقب “هوليوود الخليج”.
وردت النجمة هدى الخطيب على مذيع برنامج “ترند”، قائلة : “الكويت طبعاً”، وهنا تدخلت النجمة هيا الشعيبي وصاحت في المذيع: “لا أحد يزعلها”، معبرة عن تضامنها مع صديقتها واتفاقها معها في رأيها.
وأستكملت هدى الخطيب قائلة: “الكويت هي سباقة في الفن وهي الأولى.. وفنانين الكويت هم الأشهر من أي فنانين ثانيين في الخليج كله”، لتعلق هيا الشعيبي: “أيه صح الكويت.. ليش انت عندك شك بهذا الموضوع؟ الكويت هوليوود الخليج.. انا ما بسمحلك”.
لللل[ عدد التعليقات: 827 ] نشر منذ 2 ساعتين
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