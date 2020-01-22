بالفيديو.. هيا الشعيبي وهدى الخطيب تتشاجران مع مذيع بسبب «هوليوود الخليج»

خالد الظفيري(صدى):

دخلت النجمتان الكويتيتان هيا الشعيبي وهدى الخطيب في مشاجرة مع مذيع بسبب سؤاله عن أية دولة تستحق لقب “هوليوود الخليج”.

وردت النجمة هدى الخطيب على مذيع برنامج “ترند”، قائلة : “الكويت طبعاً”، وهنا تدخلت النجمة هيا الشعيبي وصاحت في المذيع: “لا أحد يزعلها”، معبرة عن تضامنها مع صديقتها واتفاقها معها في رأيها.

وأستكملت هدى الخطيب قائلة: “الكويت هي سباقة في الفن وهي الأولى.. وفنانين الكويت هم الأشهر من أي فنانين ثانيين في الخليج كله”، لتعلق هيا الشعيبي: “أيه صح الكويت.. ليش انت عندك شك بهذا الموضوع؟ الكويت هوليوود الخليج.. انا ما بسمحلك”.