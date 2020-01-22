توصية بشأن عدم قبول المحاكم لطلبات تغيب الفتيات فوق سن 21

عادل الحربي(صدى):

تقدمت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان بطلب لوزارة العدل بالتوقف النهائي عن قبول بلاغ التغيب على من أتمت 21 سنة من العمر باعتبار 21 هو سن رشد المرأة بحسب التعديلات الحديثة في نظامي الأحوال ووثائق السفر.

وقالت الشعلان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ‏توصية لي مع الزميلة موضي الخلف تطالب وزارة العدل ب ( التوقف النهائي) عن قبول بلاغ التغيب على من أتمت 21 سنة من العمر باعتبار 21 هو سن رشد المرأة.

وأضافت : استمرار العدل في قبول الدعاوى يشكل معارضة للأنظمة