اتهام رجل بحبس أبنائه 9 سنوات واغتصابهم بحجة «الأرواح الشريرة»

أمستردام(صدى):

وجهت المدعية العامة الهولندية ديانا روغن، اتهامات لرجل عزل أطفاله الستة حينما كانت أعمارهم بين 4 و5 سنوات عن الناس لأكثر من تسع سنوات، واعتدى عليهم جسديًا وجنسيًا؛ حيث كان يعتقد أنهم تحت تأثير الأرواح الشريرة.

وكان يضربهم بالعصا أو أي شد الشعر أو الوقوف في الحمام البارد لعدة ساعات؛ فضلًا عن خنقهم حتى فقدان الوعي، والاعتداء الجنسي على أطفاله من 2004 إلى 2008؛ حيث كان يقول لهم بأن روح أمهم التي توفيت عام 2004 تعيش في أجسادهم.

وتمكنت الشرطة الهولندية، في أكتوبر الماضي من اكتشاف العائلة التي كانت تعيش محبوسة في غرفة سرية في مزرعة بقرية روينرفولد (مقاطعة درينثي)، بعزلة تامة لمدة تسع سنوات؛ بعدما نجح أحد أفراد الأسرة في الفرار.