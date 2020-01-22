بسمة وهبة تهدد بفضح لاعب كرة قدم : «هنشر صورك»

القاهرة(صدى):

هددت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، بفضح لاعب كرة قدم شهير، لم تذكر اسمه واكتفت بقول أول حرف من اسمه “ص”.

وقالت بسمة في برنامجها التلفزيوني،: “الجميع وقف في ضهرك، الجمهور ساندك بشكل غير عادي، والإدارة دعمتك رغم أنها لم تعتد تقديم هذا الدعم للاعبين المهملين”.

وأضافت: “بعد كل ذلك، تقوم في عز الأزمة بالسهر الأسبوع الماضي، في أحد الأماكن بكورنيش النيل، حتى الصباح، وتجعل الجميع يراك في الحالة التي كنت عليها؟!”.

وتابعت: “الالتزام جعل من محمد صلاح نجما عالميا، وعدم الالتزام يقضي على آخرين أمثالك، حتى أصبحت حبيس دكة البدلاء، رغم الموهبة التي تمتلكها”.

واختتم قائلة : “أملك صورا لك وأنت في هذا المكان، وتظهر الحالة التي كنت عليها، لم أنشرها احتراما لمن كانوا معك، ولكن المرة القادمة سأنشرها، فاحذر”.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو مؤكدين أن تهديدات بسمة وهبة، خاصة بلاعب النادي الأهلي صالح جمعة.