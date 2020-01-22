«كراني»: الكتلة الباردة تدخل إلى الشمال السبت

نايف السالم(صدى):

أكد خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الأربعاء، أن الكتلة الباردة ستدخل إلى المنطقة الشمالية يوم السبت القادم.

‏وقال حسن كراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” 48 ساعة مهلة لأهل الشمال.. فجر السبت يطرق القطبي البارد أجواء شمالكم من غربه تبوك الرد، لشرقه حفر الباطن عبر وسطه الجوف ” .

وأضاف ” كراني ” : ” صغرى الشمال درجتين إلى _06 تحت الصفر؛ فضلًا عن وجود ضباب، صقيع، تجمد مياه في الأنابيب؛فيما تتحرك الكتلة للوسطى والشرقية مع منتصف ونهاية السبت بصغرى 01 إلى _03 تحت الصفر ” .