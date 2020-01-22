«كراني»: الكتلة الباردة تدخل إلى الشمال السبت
أكد خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الأربعاء، أن الكتلة الباردة ستدخل إلى المنطقة الشمالية يوم السبت القادم.
وقال حسن كراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” 48 ساعة مهلة لأهل الشمال.. فجر السبت يطرق القطبي البارد أجواء شمالكم من غربه تبوك الرد، لشرقه حفر الباطن عبر وسطه الجوف ” .
وأضاف ” كراني ” : ” صغرى الشمال درجتين إلى _06 تحت الصفر؛ فضلًا عن وجود ضباب، صقيع، تجمد مياه في الأنابيب؛فيما تتحرك الكتلة للوسطى والشرقية مع منتصف ونهاية السبت بصغرى 01 إلى _03 تحت الصفر ” .
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