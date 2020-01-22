بالصور : ضبط حظائر لبيع حليب الإبل في المسرة جنوب محافظة جدة

حامد العمري(صدى):

تم ضبط وازالة حظائر لبيع حليب الابل على الطرقات في حي المسره بجنوب جدة من قبل اللجنة المكونة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة ، وامانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة ، وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، و بمشاركة الفرق الميدانيه من بلدية مليساء الفرعيه وادارة المسالخ واسواق النفع العام وادارة الوقاية الصحيه وادارة النظافة والمرادم .

وتأتي هذه الحملة استمرارا للجهود المبذوله للقضاء على ظاهرة منع بيع حليب الابل على الطرقات العامه حيث اوضح سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي ان اللجنة شاركت بكامل تجهيزتها للوقوف على المواقع وإزالة الحضائر المخالفة مع الرش والتطهير والتعقيم بالمبيدات الحشرية ، كما اخذ على اصحاب الابل المخالفه التعهدات والاقرارت اللازمة بعدم تكرارها مستقبلا ،وانهت اللجنة اعمالها باعداد محضر بالواقعه .

وطالب الغامدي برفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وخصوصاً عن الظواهر وبعض العادات والممارسات التي قد يسبب بعضها ضرراً كبيراً لمستخدميها دون علمهم ،

يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض التي يسببها تناول الحليب الخام أكثر ب 100 مرة من مخاطر الإصابة بنفس الأمراض في حالة تناول الحليب المبستر، كما أن الحليب الخام مسؤول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية .

وشدد الغامدي على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرقات، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرقات، وذلك عبر هاتف الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على رقم “8002470000”.